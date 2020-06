FC Barcelone : le PSG tapi dans l'ombre pour Miralem Pjanic

À 30 ans et après neuf ans passés en Italie à l’AS Roma puis à la Juventus, Miralem Pjanic pourrait bien refermer le chapitre italien de sa carrière. Courtisé par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’international bosnien (92 capes, 14 buts) n’a pas été insensible à ces intérêts. Et surtout celui des Blaugranas. Dernièrement, la presse catalane indiquait en effet que l’ancien pensionnaire de l’OL avait donné sa priorité aux Culés.

La suite après cette publicité

Sauf que le coût d’une telle opération est très lourd à assumer pour le Barça. Empêtré dans une crise financière, le club espagnol doit dégraisser pour espérer finaliser ses gros dossiers. Car en plus de Pjanic, les Catalans veulent également boucler l’arrivée de Lautaro Martinez (Inter Milan). Autre solution envisagée : inclure des joueurs dans la balance pour convaincre la Juve de lâcher son milieu de terrain. Mais là encore, ça pose problème.

Le PSG se tiendrait prêt

Ardemment désiré par les Piémontais, le Brésilien Arthur ne cesse de répéter qu’il ne veut pas plier bagage. Hier, le Français Ousmane Dembélé semblait, quant à lui, enfin prêt à rallier l’Italie, mais c’était avant que son agent ne démente toute velléités de départ plus tard dans la soirée. Et selon Sport, les longueurs de ce dossier profitent… au PSG.

D’après le quotidien, les Rouge-et-Bleu savent que le Barça a pris la pole dans ce dossier, mais ils ont signalé à la Juve ainsi qu’à l’entourage de Pjanic qu’ils seront prêts à bondir si les négociations avec les Culés échouent. Mieux, le journal précise que le champion de France en titre serait prêt à boucler l’opération avant le 30 juin prochain. Info ou intox ? Affaire à suivre.