L'AS Monaco innove pour son maillot third 2022-2023

Le nouveau maillot third 2022-2023 de l'AS Monaco

Kappa a présenté le nouveau maillot third, inédit puisque violet, de l'AS Monaco pour la saison 2022-2023.

Du nouveau à Monaco. On ne parle ici bien sûr pas de mercato mais de maillot, puisque Kappa, équipementier du club princier depuis 2019, soit pour la quatrième année de suite, vient de présenter la nouvelle tunique third que porteront les hommes de Philippe Clement au fil de la saison 2022-2023.

Il s'agit d'une petite révolution dans l'histoire des tenues de l'ASM, ce nouveau kit étant d'un violet dominant, une première pour les pensionnaires du stade Louis II. Un choix qui tranche donc avec le maillot domicile, classique, tout comme la tunique extérieure pour cette nouvelle année sportive.

Un design élégant

Pour cette grande première du violet à Monaco, Kappa a conçu un maillot à la fois épuré et moderne, voire « futuriste », comme l'explique le communiqué commun des deux entités. Le tout pour un rendu visuel très classe, intégrant, sur une partie en diagonale de la face avant, un motif ton sur ton. Un détail d'importance puisque ces motifs reprennent les losanges des armoiries de la Principauté.

L'écusson de l'AS Monaco est représenté en monochrome blanc pour mieux ressortir sur ce third kit, tout comme le logo de Kappa et le sponsor maillot principal du club du Rocher, eToro. Au niveau des deux épaules, on retrouve le logo de l'équipementier italien, en noir cette fois-ci.

Grande première contre Lens

Les manches sont elles de couleur unie, en violet. De même pour la partie arrière de ce maillot, alors qu'on retrouve une touche plus foncée en liserés sur le bout des manchettes, mais aussi tout en bas, sur le tissu, pour marquer la fin de la tenue.

Ce nouveau maillot third, évidemment doté de la technologie Kombat Pro System et donc résistant, élastique et respirant, sera porté par Wissam Ben Yedder, Breel Embolo, Sofiane Diop ou encore Axel Disasi pour la première fois lors de la réception du RC Lens, le 20 août prochain (3ème journée de Ligue 1).

