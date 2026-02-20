Fenerbahçe : une fessée qui passe mal

Ederson, Kanté, Guendouzi, Asencio, Skriniar, Nelson Semedo et bien d’autres encore : Fenerbahçe affiche un onze rempli de joueurs réputés, censés le mener au sommet cette saison. Cela ne sera pas le cas en Europe, après un barrage aller catastrophique face à Nottingham Forest, perdu 3-0 à domicile. Les Sarı Kanaryalar ont pris l’eau de toute part, et le score aurait pu être bien plus lourd. L’entraîneur Domenico Tedesco l’a aisément reconnu à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

« Nous méritions cette défaite. Le score aurait pu être de 4-0 ou 5-0 en première mi-temps. Soyons honnêtes. Nous n’avons pas réussi à nous créer la moindre occasion franche. Nous avons obtenu un corner, mais à part ça, rien. Pour un match de cette envergure, à ce niveau, notre prestation a été très décevante. Il y avait aussi une énorme différence physique. Notamment dans les duels, nous n’avons pas réussi à récupérer le ballon », a-t-il admis. Le duo français installé à la récupération, Guendouzi-Kanté, a été submergé par le tandem Anderson-Sangaré. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée d’Angers (sous la forme d’un prêt avec option obligatoire à 22 M€ + 3 M€ de bonus), Sidiki Chérif n’a tiré qu’une fois au but, et a été perdu sur le terrain.

Tedesco et les joueurs prennent cher

Forcément, une telle claque à domicile fait jaser au pays. Tedesco se fait critiquer pour ses choix de départ, avec la titularisation de Chérif et la mise sur le banc d’Ismail Yüksek, poumon de l’entrejeu (rentré à la 61e minute). « Ses changements de formation et de joueurs ont cassé le rythme de son équipe. Il a titularisé Sidiki Cherif, qui ne compte que 39 matchs professionnels à son actif et n’a jamais quitté Angers, une ville de 150 000 habitants. Il a mis sur le banc İsmail, la star du match contre Trabzon, a cantonné Asensio à l’aile droite et a complètement désorganisé notre équipe sur le terrain », écrit le journal Hurriyet.

La suite après cette publicité

L’ancien international turc Nihat Kahveci a lui aussi dézingué les joueurs et l’entraîneur. « Vous abordez ce match en tant qu’équipe invaincue de la Süper Lig, et vous représentez le championnat turc. Normalement, l’écart est minime avec Nottingham. Cet écart est dû à Tedesco et aux joueurs d’aujourd’hui. Je suis désolé de le dire, mais je n’ai jamais rien vu de tel. C’est une honte pour les supporters. Aucun joueur n’a été à la hauteur aujourd’hui. L’équipe a fait preuve d’un manque d’harmonie incroyable. » La honte est totale pour Fenerbahçe, renforcée même par la présence sur le banc d’en face de Vitor Pereira, dont c’était le premier match avec Nottingham. Entraîneur passé à deux reprises sur le banc du Fener (2015-2016 et 2021) et limogé deux fois.

L’impact négatif du mercato hivernal

La défaite passe mal, car elle sanctionne les choix des dirigeants sur le mercato hivernal, qui a vu les départs de deux attaquants de renommée mondiale, En-Nesyri et Duran, pour renforcer le milieu avec les deux Français Guendouzi et Kanté, et Chérif pour compenser les départs offensifs. « Le match contre Nottingham Forest a mis en lumière les nombreuses faiblesses de Fenerbahçe. On a pu constater les conséquences du départ de leurs deux attaquants et de leur négligence quant au recrutement d’un nouvel attaquant. Tedesco et ses joueurs ont peiné à se montrer dangereux devant le but adverse. Ils n’ont pas su répondre au pressing efficace de Nottingham. De Talisca à Kerem, de Kanté à Chérif, tous les joueurs ont livré une prestation décevante. Perdre un match, c’est normal, mais perdre en jouant un football aussi médiocre, c’est décourageant », tance Fanatik.

La suite après cette publicité

Invaincu en championnat (15 victoires, 7 nuls), le club stambouliote est à 3 points du leader Galatasaray, qu’il cherche à détrôner depuis 3 saisons maintenant. Mais pendant que le rival a éparpillé la Juventus avec l’apport de ses recrues hivernales (Noa Lang, Sacha Boey) en Ligue des Champions, l’équipe de Tedesco a sombré face au 17e de Premier League. Cela restera anecdotique si le Fener venait à décrocher un titre de champion national après lequel il court depuis 2014. Mais il va falloir retrouver la bonne carburation avec des recrues hivernales pas encore performantes.