OM : Mariano définit le style Sampaoli

Les joueurs de l'OM sont prévenus. S'ils lisent la presse depuis quelques jours, les témoignages de ceux qui ont eu Jorge Sampaoli comme entraîneur sont clairs. Le fougueux technicien argentin en demande beaucoup, et il faudra s'accrocher aux entraînements ! Nouvel exemple avec cette déclaration du latéral brésilien Mariano, ancien joueur de Bordeaux, qui était à l'Atletico Mineiro cette saison mais qui avait aussi connu Sampaoli au Séville FC.

« Il veut que ses joueurs aiment le ballon du fond du coeur. Il nous a déjà dit : "Beaucoup de joueurs ont la grinta mais ceux qui aiment le ballon, ils sont plus rares." La possession est aussi très importante pour lui. Et quand on l'a, il refuse qu'on rende le ballon facilement : il déteste ça. Il veut aussi des entraînements très intenses, et que ses joueurs soient toujours à 100 %. Avec lui, si tu te donnes à fond à l'entraînement, tu as une chance de jouer, sinon, c'est mort ! », a-t-il lancé dans les colonnes de L'Equipe. Coéquipier de Nagatomo à Galatasaray, Mariano a prévenu le Japonais, tout comme il a prévenu Sampaoli des spécificités de la Ligue 1. Y a plus qu'à !