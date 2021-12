FIFA 22 : la carte incroyable de Kingsley Coman

Comme chaque semaine, c'est le moment qu'attendent les fans de FIFA Ultimate Team (FUT). La Team of the Week (12e édition de la saison) est arrivée, avec de sacrés joueurs qui tenteront plus d'un. À l'image d'un Kingsley Coman ultra-rapide avec ce nouveau boost, d'un Bernardo Silva au sommet de son art, ou encore d'un Luka Jović qui a retrouvé la lumière avec le Real Madrid. On vous raconte tout ça dans cet épisode de FUT Express !

La suite après cette publicité