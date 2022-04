Accord verbal entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Auteur d'un triplé lors de la large victoire du Paris Saint-Germain à Clermont (6-1), Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs en enchaînant des performances étincelantes, qui lui conférent même le statut de meilleur joueur du monde ces dernières semaines. Une progression déroutante qui ne passe d'ailleurs pas inaperçue en Europe et qui ne cesse de réconforter le Real Madrid qui a décidé, depuis plusieurs mois maintenant, de jeter son dévolu sur le Bondynois. Alors que son contrat terminera officiellement dans deux mois, le numéro 7 du club de la capitale n'a cependant toujours pas communiqué son choix final. Tout du moins, officiellement...

De son côté, le Paris Saint-Germain n'a cependant pas perdu espoir et continuera, jusqu'au bout, de tenter de convaincre KM7 de rester dans la capitale française. «Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis. Je n'ai pas fait mon choix (...) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j'avais pris ma décision, je le dirais. Je n'ai de comptes à rendre à personne, c'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je viens, je le dis et je l'assume», assurait d'ailleurs l'international tricolore au micro de Prime Video après la victoire parisienne face à Lorient (5-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Un contrat de cinq ans à 50 millions d’euros par saison et une prime XXL !

Pourtant, selon les dernières informations de la presse italienne, le meilleur buteur et passeur du championnat de France, qui totalise 20 buts et 14 passes décisives, aurait d'ores et déjà conclu un accord verbal avec les Merengues. Confiant, le club madrilène est même convaincu que cet accord verbal se transformera prochainement en signature définitive. Dans cette optique, le média italien précise que le champion du monde 2018 devrait signer un contrat de 5 ans à 50 millions d'euros par saison. Des émoluments auxquels il faudra par ailleurs ajouter une prime à la signature estimée à 100 millions d'euros ! Des sommes folles qui apparaissent malgré tout logiques à l'aune des performances réalisées par l'ancien Monégasque.

Dès lors, si rien n’est donc officiellement encore décidé et que le principal intéressé a récemment souligné que sa décision n'était pas définitive, le Real reste cependant lui très confiant et ces nouvelles révélations d'un accord verbal entre les deux parties semblent bien aller dans ce sens. Reste désormais à savoir si celui qui totalise 28 buts et 20 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison respectera cet engagement pris verbalement ou si le PSG, voire un autre club, parviendra finalement à le faire changer d'avis. Pour l'heure, avantage Madrid !