Cristiano Ronaldo a déjà une préférence pour son mercato

Jour J. Ce mardi, Cristiano Ronaldo va rencontrer Erik ten Hag avant l'entraînement de Manchester United à Carrington. Les deux hommes vont échanger sur les récents évènements. D'après les médias britanniques, le technicien néerlandais souhaite connaître l'état d'esprit de l'attaquant portugais, auteur d'un coup de sang la semaine dernière lors de la victoire face à Tottenham. Le joueur de 37 ans, qui a refusé d'entrer en jeu selon Ten Hag, a rejoint les vestiaires puis quitter Old Trafford avant le coup de sifflet final. Une attitude jugée inacceptable par son coach, ses coéquipiers, son club et ses supporters.

CR7 a été proposé à plusieurs écuries de Premier League

Le lendemain, MU a donc annoncé sa mise à l'écart. Envoyé avec l'équipe U21, CR7, qui s'entraîne seul avec des préparateurs physiques, n'a donc pas participé au match face à Chelsea ce week-end. La star lusitanienne, qui a publié un message sur les réseaux sociaux pour s'expliquer, attendait donc de rencontrer Erik ten Hag ce mardi. Dans le même temps, la presse anglaise comme étrangère a relancé le débat entourant son avenir. En effet, les Mancuniens réfléchiraient à se séparer de lui dès cet hiver, voire à résilier son contrat.

Ce qui aiderait Jorge Mendes à lui trouver un club plus facilement. Hier, le Daily Mail a d'ailleurs annoncé que Chelsea était prêt à le recruter cet hiver. Todd Boehly, qui avait déjà tenté de le faire venir cet été, serait toujours intéressé. D'autant que Thomas Tuchel n'est plus là pour contester son recrutement. Ce mardi, The Sun indique toutefois que l'agent de CR7 a bien sondé les Blues, mais également Newcastle et Arsenal. Mais ces pistes ne sont pas si chaudes que cela selon une source proche de Cristiano Ronaldo interrogé par la publication anglaise.

Naples est toujours à fond sur la star portugaise

«Chelsea s'est intéressé à Cristiano Ronaldo cet été, mais il n'est plus ciblé. Arsenal et Newcastle sont conscients de la qualité qu'il apporterait en les aidant à réaliser leurs ambitions. Mais les deux clubs s'inquiètent de l'impact plus large que son arrivée pourrait avoir sur le club. Sa destination la plus probable est maintenant l'Italie. Le Napoli s'est intéressé à Cristiano Ronaldo cet été et demeure toujours enthousiaste. L'ajouter à l'équipe est une étape qui, selon eux, les aidera à rester en tête de la Serie A et à progresser en la Ligue des champions. Mais cela dépendra de la capacité du club à répondre aux exigences salariales du joueur». Naples est donc le grand favori pour s'attacher les services de CR7.

D'autant que le footballeur né en 85 est ouvert à un retour en Italie, qui a sa préférence. D'autant que Man U peut se montrer réticent à l'idée de le laisser filer chez un concurrent. Pour rejoindre Naples, l'ancien joueur de la Juventus devra toutefois faire des efforts financiers. Le joueur le mieux payé chez les Partenopei est Piotr Zielinski, qui empoche un peu plus de 100 000 euros par semaine. CR7, lui, gagne actuellement 411 000 euros par semaine à MU. Mais The Sun précise qu'il est prêt à revoir son salaire à la baisse pour forcer un départ à Naples. Il reste à savoir si les Red Devils, qui ont Victor Osimhen à l'oeil, sont prêts à accepter un deal. L'été dernier, Jorge Mendes avait déjà tenté un échange entre les deux attaquants. Il avait échoué. Aura-t-il plus de réussite cette fois-ci ?