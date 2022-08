Le plan fou du Napoli pour Cristiano Ronaldo, l'Espagne sous le choc après l'agression d'Aubameyang

La suite après cette publicité

La dernière chance de CR7

Après avoir essuyé des refus tout au long de l'été, Cristiano Ronaldo pourrait enfin trouver preneur. Comme on vous l'a expliqué il y a quelques jours, Manchester United a fait une folle proposition à Naples. Pour attirer le Victor Osimhen, les Red Devils étaient prêts à proposer le Portugais en échange. Sauf que le Napoli réclame pas moins de 140M€ pour son buteur nigérian. Ce mardi matin, on Naples espère toujours conclure le transfert de CR7. «Ronaldo sur le fil», lâche le Corriere dello Sport. Le super agent de CR7 Jorge Mendes pousse pour placer son poulain à Naples afin qu'il dispute la Ligue des champions. Le quotidien transalpin explique les conditions de ce deal fou. Naples attend une offre de 130M€ pour Osimhen et demande un prêt gratuit du quintuple Ballon d'Or avec une prise en charge de son salaire à hauteur de 80-85%. On rappelle que le Portugais perçoit environ 24M€ nets annuels. Le Manchester Evening News reprend aussi cette information et fait dans le jeu de mots avec «Cristiano Ronaldo qui veut faire une sieste», ou plutôt veut Naples!

L'Espagne sous le choc pour Aubameyang

La presse espagnole qui est sous le «choc», apporte tout son soutien à Pierre-Emerick Aubameyang, comme le placarde le Mundo Deportivo. Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins quatre personnes munies d'armes à feu et de barres de fer ont pénétré dans son domicile. Le Gabonais et sa femme ont été menacés et frappés. Les agresseurs ont atteint leur but en ouvrant le coffre-fort de la maison. «Agression armée», résume le journal Sport. Le quotidien espagnol précise qu'Aubameyang et sa famille ont déménagé dans un hôtel et leurs enfants sont pris en charge par des psychologues du Barça. A l'heure où l'attaquant est annoncé vers Chelsea, nul doute que ce terrible drame pèsera dans la balance.

Fabian Ruiz in, Paredes out

Ça chauffe pour Paredes chez la Vielle Dame ! «La Juventus lance son sprint pour Paredes», lance La Gazzetta dello sport pour résumer la situation. Un accord a été trouvé avec le PSG pour un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat obligatoire supérieure à 15M€. Le club parisien se débarrasse donc d'un nouvel indésirable et a dans le même temps déjà trouvé son remplaçant. Le journal au papier rose explique que le transfert de Fabian Ruiz est bouclé. Le milieu espagnol est attendu ce mardi dans la capitale pour passer la traditionnelle visite médicale. Le PSG et Naples sont tombés d'accord pour un transfert à hauteur de 23M€. Un contrat de 5 ans l'attend dans la capitale.