Fernando Chalana est décédé

Alors âgé de 63 ans, l'ex-international Portugais passé par Benfica, Bordeaux, Belenenses et l'Estrela Amadora, Fernando Chalana vient de s'éteindre en ce mercredi 10 août 2022. Celui qui était surnommé le «Pequeno Genial» avait fait étal de ses qualités de joueur entre 1975 et 1992. Il avait aussi fait un intérim en 2008 en tant que coach du Benfica.

La suite après cette publicité

Sextuple champion du Portugal avec Benfica (1976, 1977, 1981, 1983, 1984 et 1989) et champion de France en 1985 avec Bordeaux, Fernando Chalana avait nourri beaucoup d'espoir lors de son arrivée chez les Girondins en 1984 alors qu'il venait d'atteindre les demi-finales de l'Euro avec le Portugal. Le milieu offensif est arrivé à Bordeaux contre un montant record de 18 millions de francs. Resté trois ans et disputant 22 matches pour 1 but, il avait été victime de nombreuses blessures qui ont entaché son aventure girondine.