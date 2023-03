Nice : Quique Setien a marqué Didier Digard

La suite après cette publicité

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice depuis 8 matchs, Didier Digard n’a toujours pas connu la défaite. Mieux encore, l’ancien milieu de terrain a réussi à redresser la situation de son club et peut légitimement penser en une qualification européenne en fin de saison. Débutant comme numéro un, le technicien de 36 ans seulement est revenu dans les colonnes de Nice-Matin sur les entraîneurs qui l’ont marqué durant sa carrière de joueur. Il pense notamment à un certain Quique Setien, du temps du Betis (2015-2017), un homme qui ne l’a pourtant jamais fait jouer. Mais il a été séduit par les idées de jeu de celui qui sera plus tard nommé à la tête du Barça, sans grand succès.

«Certains sur le management, d’autres sur le football. C’est marrant parce que celui qui m’a le plus marqué sur le plan du foot, c’est le seul pour qui je n’ai jamais joué ! J’ai passé un mois avec Quique Setien où j’étais de côté (au Betis Séville ndlr). Mais dans ce qu’il voulait mettre en place, comment l’appliquer, comment faire adhérer les joueurs, c’est ce qui m’a le plus plu. Après, il y a René Marsiglia, dans sa gestion du passage d’adjoint à entraîneur. Dans le management, j’ai aussi connu un coach à Osasuna (Enrique Martin, ndlr) qui te donne envie d’aller à la guerre pour lui parce qu’il estime la personne. Il te donne de l’importance et le footballeur devient secondaire. On est footballeur qu’une partie de la journée mais on est un homme tout le temps.»

À lire

PSG : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir !