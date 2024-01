FC Barcelone - Villarreal : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Villarreal à partir de 18h30 dans le cadre de la 22e journée de Liga. Après une victoire sur le gong la semaine passée face au Betis Séville (4-2), le Barça va tenter d’enchainer ce samedi devant son public. Le club catalan est actuellement 3e du championnat et doit à tout prix suivre la cadence des leaders. En face, Villarreal traine à la 14e place et n’a plus gagné à l’extérieur en Liga depuis le 30 octobre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Xavi reste fidèle à son 4-3-3. Le coach catalan décide de donner sa chance à Fort au poste de latéral gauche plutôt qu’à Cancelo. Au milieu de terrain, Romeu est préféré à Pedri pour accompagner Gündogan et De Jong. Enfin en attaque, Yamal et Lewandowski sont présents et c’est Joao Felix qui débutera sur l’aile gauche plûtot que Ferran Torres. De l’autre côté, Marcelino aligne exactement le même onze que lors du dernier match joué face à Majorque.

Les compositions

FC Barcelone : Pena - Kounde, Araujo ©, Christensen, Fort - Romeu, De Jong, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

Villarreal : Jorgensen - Kiko, Bailly, Cuenca, A.Moreno - Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena - G.Moreno ©, Sortloth.