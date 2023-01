Aleksandr Kokorin s’emballe pour André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Prêté par la Fiorentina à l’Aris Limassol, Aleksandr Kokorin (31 ans) s’est longuement confié pour Foot Mercato. Avant de retrouver l’ensemble de l’échange, la Rédaction FM vous propose un extrait de cet entretien sans concession. Interrogé sur son transfert avorté du côté de l’Olympique de Marseille, alors dirigé par André Villas-Boas, l’international russe (48 sélections, 12 buts) n’a pas caché son admiration pour le technicien portugais de 45 ans.

«André Villas-Boas, je l’ai côtoyé quelques mois, c’est vraiment le meilleur coach que j’ai eu dans ma carrière, un super coach, une magnifique personne. C’est quelqu’un de très calme, avec lui il n’y a pas de scandales, si tu ne le respectes pas, tu peux partir, si tu reviens, que tu t’excuses auprès de lui et du groupe, ok tu peux continuer à t’entraîner. Ce n’est pas une question de sentiments, d’émotions, il est juste. C’est un super entraîneur, il a été très important dans ma carrière de joueur. Si je devais me rappeler d’un moment, ce serait trop compliqué, il y en a tellement. Et son staff aussi est incroyable. Il n’y avait pas un seul échauffement qui se ressemblait, les séances étaient toujours différentes, c’est un super souvenir. Vous savez, ce genre de ressentis que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, c’est ce que j’ai vécu avec lui. Un super mec, un super coach, toujours disponible quand je l’appelais, capable de garder la confidence. Un homme vraiment top», a ainsi lancé l’attaquant de 31 ans.

