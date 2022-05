Mercato : le PSG ne lâche pas Rafael Leão

La suite après cette publicité

Un but qui vaut cher. Dimanche, Rafael Leão a offert la victoire 1 à 0 à l'AC Milan face à la Fiorentina. Un succès très important pour les Rossoneri qui ont pu conserver la tête du classement en Serie A, eux qui possèdent 77 points, soit deux de plus que l'Inter à trois journées du terme de l'exercice 2021-22. Une saison où l'attaquant portugais a largement apporté sa pierre à l'édifice avec 13 buts et 6 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues, dont 35 en tant que titulaire.

Des statistiques très intéressantes de la part de l'ancien joueur du LOSC, également meilleur buteur de son équipe en championnat avec 10 réalisations. De quoi attirer l'attention sur lui. Plusieurs écuries du Vieux Continent sont d'ailleurs tombées sous son charme cette année. Le 15 mars dernier la Gazzetta dello Sport a révélé que le Paris Saint-Germain était très intéressé. La publication au papier rose parlait même d'une offre de 70 millions d'euros et d'un salaire de 6 millions d'euros nets par an.

Les cadors européens sont fous de Leão

Ce mardi, le média italien réitère cette information en ajoutant que le LOSC toucherait 15% sur une éventuelle vente. De son côté, la Repubblica confirme que Paris est bien séduit par Leão. Mais le club de la capitale n'est pas le seul sur le coup. En effet, il est indiqué que Liverpool, Manchester City, Newcastle, le Barça ainsi que le Borussia Dortmund apprécient le natif d'Almada. Mais tous ces géants devront batailler pour l'arracher de Milan qui a démarré les discussions pour le prolonger.

Selon la Gazzetta dello Sport, Investcorp, le futur propriétaire bahreini du club italien, veut faire de lui le premier top joueur de la nouvelle ère de l'AC Milan. L'objectif est de lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2026, alors que son bail actuel s'achève en 2024. Au niveau du salaire, le Portugais, qui a des offres à 6 M€ par an, touche 1,5 M€ actuellement. Mais il serait augmenté avec un plafond salarial fixé à 4 M€, avec des bonus fixés par le fonds américain Elliott. Milan compte aussi sur les bonnes relations du joueur avec Maldini et Pioli ainsi qu'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pour le convaincre de poursuivre l'aventure. La balle est dans le camp du très courtisé Rafael Leão.