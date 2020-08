L'ambitieux mercato de l'OGC Nice est très loin d'être terminé

C'est sans conteste le grand animateur de ce début de mercato en France. L'OGC Nice a déjà accueilli 8 recrues depuis le début du marché des transferts, de Robson Bambu à Dan Ndoye, en passant par Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Amine Gouiri, Flavius Daniliuc, Rony Lopes et Jordan Lotomba. Un recrutement chargé, qui touche bientôt à sa fin, à en croire le directeur sportif Julien Fournier. « Très probablement », a-t-il confié à Nice Matin, se laissant une petite marge de manœuvre.

Le décideur azuréen a surtout expliqué comment il avait procédé pour renforcer son équipe. « Le plus dur, c’est de jauger l’état d’esprit d’un joueur, sa mentalité. On a fait des bêtises sur ce point. Cette année, on a été obsédé par ça », a-t-il indiqué, tentant de calmer l'euphorie démesurée liée aux investissements d'INEOS. « L’objectif est de préparer le club à performer. Les gens pensent qu’avec nos huit recrues, on va jouer les premières places automatiquement. Ce qu’on souhaite acquérir, c’est la capacité mentale pour y parvenir », a-t-il lâché.

Encore beaucoup de boulot dans le sens des départs

Et si le marché devrait se ralentir dans le sens des arrivées, ce ne sera sans doute pas le cas dans le sens inverse. Plusieurs éléments sont en effet mis à l'écart en attendant de trouver chaussure à leur pied, comme Wylan Cyprien, Racine Coly, Adrien Tameze, Jean-Victor Makengo ou Ilhan Sacko. « Avec Patrick (Vieira), on a établi la liste des joueurs avec qui on avait envie de commencer l’aventure. Il y a des garçons qui ont exprimé des désirs de départ, d’autres qui étaient prêtés avec option d’achat. On a construit l’effectif en fonction de ça », a-t-il lancé.

En revanche, pour Youcef Atal, pas de débat. « Non. On n’est pas un supermarché. On ne met pas des produits en vitrine pour que les gens se servent. On va faire la saison ensemble », a-t-il assuré, étant sur la même longueur d'onde que le Fennec. Sur un autre cas particulier, Julien Fournier est apparu très optimiste. « Un garçon comme Myziane (Maolida) va éclore », a-t-il assuré faisant totale confiance à Vieira, avec qui il « se projette au-delà de cette saison ». Qu'on se le dise, l'ambition du Gym, qualifié pour la Ligue Europa par ailleurs, est bel et bien là !