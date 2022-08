Real Madrid : l'annonce forte de Carlo Ancelotti

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 1992, Carlo Ancelotti endosse le costume d'entraîneur. Et de quelle manière. Seul quadruple vainqueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur (AC Milan en 2003 et 2007 et Real Madrid en 2014 et 2022), l'Italien est l'une des personnalités les plus titrées du monde du football. Dans les colonnes Il Messaggero, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a fait une annonce importante quant à la suite de sa carrière après le Real Madrid : « Il est logique de mettre le mot fin après l'expérience au Real. »

Encore sous contrat jusqu'en 2024, Carlo Ancelotti a gagné énormément de titres et dans plusieurs championnats. C'est le seul entraîneur à avoir gagné 5 titres de champion dans cinq championnats européens différents (Serie A avec l'AC Milan en 2004, la Premier League avec Chelsea en 2010, la Ligue 1 en 2013 avec le PSG, la Bundesliga avec le Bayern en 2017 et dernièrement la Liga avec le Real Madrid en 2022). Aujourd'hui, il totalise 24 titres en tant que coach. Il lui reste encore deux saisons pour étoffer encore un peu plus son palmarès incroyable.