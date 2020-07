AC Milan : les détails de la prolongation de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic (38 ans) avait déclaré il y a près de trois semaines : « si j’avais été là depuis le début, nous aurions gagné le Scudetto. S’ils me gardent, nous le gagnerons la saison prochaine ». Une déclaration qui pourrait s’avérer payante si l’on en croit La Gazzetta dello Sport. En effet, alors que le contrat du géant suédois se termine à l’issue de la saison, le souhait de ses dirigeants est de le conserver à tout prix, peu surprenant au vu de ses statistiques éblouissantes (17 matches de Serie A ; 9 buts et 5 passes décisives).

Des performances de haute volée qui ont permis au Milan AC de finir à la 6e place au classement, qualifiant ainsi les siens pour la prochaine Ligue Europa. Mieux encore, le fantasque suédois aurait selon le quotidien italien, choisi de rester à Milan. Si les deux parties cherchent dorénavant un accord, son agent Mino Raiola estime que son poulain pourrait poursuivre l’aventure non pas pour une, mais bien deux saisons en cas de bonnes performances l’année prochaine. Une prolongation de deux ans l'attend donc, avec en bonus une option pour devenir dirigeant du club à l'issue de sa carrière de joueur. Quant au salaire, il pourrait s'élever entre 5 et 6 M€ par an en fonction des performances du club en Ligue Europa.