AS Rome : les nouvelles déclarations fracassantes de José Mourinho

Sale première en 2022 pour la Roma de José Mourinho. En déplacement à San Siro pour défier l'AC Milan durant cette curieuse 20e journée de Serie A, la Louve a fini par logiquement s'incliner 3-1. Malmenés et menés dès le début de match par des buts de Giroud et Messias, les joueurs de la capitale ont su réagir avant la pause, réduisant même l'écart grâce à Abraham. Sauf que la défense a fini par céder une nouvelle fois, et surtout les nerfs. Karsdorp puis Mancini ont été expulsés, permettant à Leao de sceller le sort de cette rencontre, qui aurait pu se terminer avec un score encore plus sévère sans les barres de Diaz et Florenzi, et si Rui Patricio n'avait pas stoppé un penalty d'Ibrahimovic dans le temps additionnel.

Avec cette défaite, la Roma se retrouve septième de Serie A et sort des places qualificatives en coupes d'Europe mais c'est surtout la prestation de ses protégés qui a dégoûté José Mourinho. «Nous sommes là où notre qualité le permet. Des épisodes liés à l'arbitrage nous obligent aussi à rester là. Nous sommes une équipe de niveau intermédiaire, qui pourrait avoir peut-être trois, quatre, cinq ou six points de plus. Mais voilà, on fait de grosses erreurs : mauvais contrôles, mauvais pressing, mauvaises passes. On se trompe tellement d'un point de vue technique. »

Mourinho tire sur tout le monde

Le Mou avait clairement la tête des mauvais jours. «Je n'ai pas aimé mon équipe car nous étions toujours dans le match même à 2-0, et jusqu'au rouge de Karsdorp, mais avec un bas niveau technique. Nous avons perdu des ballons alors que la situation était facile. Le deuxième but en est un exemple clair ainsi que le dernier penalty (celui repoussé par Rui Patricio devant Ibrahimovic). Nous perdons des ballons d'une manière incroyable. Il y a un manque de qualité technique qui ne nous a pas permis de construire aujourd'hui. Nous étions présents sur la pelouse mais le niveau technique était vraiment bas», déplore-t-il.

Alors évidemment, il fallait aussi en mettre une sur l'arbitrage, l'un de ses chevaux de bataille. «Je n'ai jamais vu d'image qui me dit que c'est un penalty. Vous ne voyez pas de contact clair et net, ce n'est pas une situation évidente ! Il a donné ce dernier penalty, mais c'était la même faute que celle sur Zaniolo et Ibanez. Pourquoi n'en a-t-il pas donné ici aussi ? Nous voulons de l'uniformité dans les décisions. Nous n'étions pas au niveau technique, mais au niveau des arbitres... Nous sommes toujours les malchanceux. Je n'aime pas le faire, mais je dois dire que la gestion des arbitres ne m'a pas plu.» Un Mourinho en grande forme.