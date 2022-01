La 20e journée de Serie A risque de tourner au fiasco

La suite après cette publicité

La 20e journée de Serie A n'a pas encore débuté qu'elle est déjà spéciale. 10 matches sont au programme aujourd'hui avec des coups d'envoi sifflés entre 12h30 et 20h45. D'après Sky Sport Italia, les rencontres l'Atalanta et le Torino, la Salernitana et Venise, la Fiorentina et l'Udinese, et le Bologne-Inter ne devraient pas avoir lieu. L'histoire aurait pu s'arrêter là seulement la flambée de l'épidémie complique les choses. Pendant que l'Italie vient d'instaurer le vaccin obligatoire pour les personnes de plus de 50 ans, les cas positifs de joueurs et d'encadrants techniques s'accumulent.

Hier soir, la Serie A annonçait environ 80 cas positifs mais ce chiffre est en constante évolution. Malgré les risques, la ligue a décidé de disputer cette journée de championnat. Elle a même instauré un protocole pour jouer quoiqu'il en coûte. Elle oblige les clubs avec au moins 13 joueurs disponibles, dont un gardien, de jouer. Pourtant, certaines équipes ont des chances de ne pas se présenter sur la pelouse faute d'éléments suffisants.

Des risques de tapis vert

Certains clubs ont demandé des reports mais pour le moment, la Serie A ne veut rien savoir et maintient les neuf rencontres encore jouables. Il y a pourtant de vrais risques de score sur tapis vert avec des équipes qui ne pourront pas débuter, faute de joueurs... Les activités autour des rencontres ont évidemment été annulées. Un véritable fiasco se prépare sous les yeux de dirigeants qui ne semblent pas encore prendre les mesures nécessaires.

Le choc de cette 20e journée entre la Juventus et Naples est lui aussi menacé. Depuis quelques jours, les Partenopei informent quotidiennement de nouveaux cas de covid au club. Hier, alors qu'ils étaient déjà dans le Piémont, les joueurs disponibles ont été sommés par les autorités sanitaires de rester à l'isolement après de nouveaux cas détectés (Zielinski, Lobotka, Rrahmani), avant d'obtenir finalement le feu vert pour jouer. Cette journée de Serie A risque bien de rester dans les mémoires pour de tristes raisons et nous ne sommes sûrement pas au bout de notre peine...