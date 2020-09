Equipe de France : le retour remarqué d'Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

La dernière fois qu'Adrien Rabiot portait un maillot bleu, il sortait d'une mauvaise prestation en Bulgarie. En plus, il faisait froid ce soir-là (d'octobre 2017). Ensuite écarté de l'équipe de France par Didier Deschamps - après avoir refusé le rôle de réserviste -, le milieu de terrain a observé de loin ses partenaires soulever la Coupe du Monde et a du remettre à plus tard ses rêves de sélection. Après quasiment trois ans d'attente, il a fait son retour hier lors de Suède-France (0-1). On peut même affirmer qu'il a réussi sa prestation.

Notre rédaction lui a carrément attribué la récompense d'homme du match, lui attribuant la note de 7,5. Il faut dire que son duo avec N'Golo Kanté, excellent aussi à Solna (7,5 lui aussi sur FM), a parfaitement fonctionné. Le joueur de la Juventus aura affiché son sérieux sur le terrain, n'hésitant pas à prendre ses responsabilités sur le terrain, alternant jeu court-jeu long sans difficulté. On pourra en revanche lui reprocher une activité loin d'être débordante, en témoigne ses 62 ballons touchés, ce qui fait relativement peu pour un acteur de l'entrejeu.

Rabiot a marqué des points

« Ils ont fait preuve d'une complémentarité intéressante dans un système où Adrien n'a pas l'habitude d'évoluer. Ils n'ont pas le même registre mais ils ont eu du volume. Adrien a été plus consistant défensivement », a commenté Didier Deschamps après une rencontre au cours de laquelle il a innové avec un système en 3-5-2. Le sélectionneur a peut-être trouvé là un remplaçant parfait à Paul Pogba, ou peut-être même un complément au joueur de Manchester United en cas d'un retour au 4-3-3.

L’intéressé est lui satisfait de ce retour, comme il l'a indiqué au service de presse de l'équipe de France. «Je suis content de moi, d'avoir retrouvé l’équipe. On a été solide, j’ai été solide aussi. Je suis content d’avoir joué les 90 minutes et de la victoire. Je suis content de ce retour (en équipe de France), ça faisait un moment. C’est un honneur et une fierté de porter ce maillot. » A deux jours de recevoir la Croatie en Ligue des Nations (à suivre en live ici), Adrien Rabiot (25 ans) a une vraie carte à jouer, car entre les jeunes Camavinga et Aouar qui n'ont pas encore débuté en Bleus, le départ de Matuidi en MLS et les irréguliers Tolisso et Ndombélé, il y a une place à prendre aux côtés des habituels titulaires.