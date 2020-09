Suède - France : les notes du match

Olsen (3,5) : le dernier rempart se faisait peur sur ce renvoi des deux poings dans l'axe alors qu'aucun Français n'était venu disputer ce ballon (7e). Le portier de l'AS Roma couvrait mal son premier poteau et déviait dans ses filets ce centre tir de Mbappé qui débloquait cette rencontre (41e). Une soirée bien compliquée pour le gardien de but âgé de 30 ans.

Lustig (4,5) : le latéral droit n'hésitait pas à prendre sa chance de loin et il n'était pas loin de donner l'avantage aux siens sur cette lourde frappe mais celle-ci fuyait finalement le cadre (15e). Peu en réussite sur ce ballon qui passait entre ses jambes et qui menait ainsi à l'ouverture du score adverse (41e).

Larsson (5,5) : très à l'aise techniquement, le virevoltant ailier et capitaine de 35 ans n'hésitait pas à réaliser de nombreuses courses, tentant ainsi de donner du rythme au jeu des siens (11e). Il tentait de permettre à ses partenaires d'égaliser sur cette frappe, mais celle-ci trop écrasée, finissait sa course loin du but (67e). Remplacé à la 70e par Kulusevski qui transfigurait la Suède par sa créativité mais manquait de temps pour s'illustrer plus que cela.