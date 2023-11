FC Barcelone : l’idée saugrenue de la direction pour remplacer Gavi

« Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours ». Ce lundi, le verdict est tombé. Gavi va manquer tout le restant de la saison suite à sa blessure en sélection, lors du duel entre l’Espagne et la Géorgie. Les pires présages se sont donc confirmés, et la question qui se pose maintenant est : comment le remplacer ?

Comme expliqué par la presse catalane, le Barça n’aura pas droit à un joker médical, puisque l’Espagne a mis fin à cette règle. Il faudra donc attendre janvier. De plus, le club ne pourra allouer que 80% du salaire de Gavi au joueur potentiellement recruté à cause du fair-play financier de la Liga, ce qui représente environ 2,8 millions d’euros à l’année. Pas de quoi attirer un cador, vous l’aurez compris…

Une option maison

Comme l’indique le quotidien Sport, il y a déjà un candidat en tête de liste pour remplacer le milieu de terrain andalou. Le journal indique ainsi que l’option qui prend de la force en ce moment est celle de Pablo Torre. Le milieu de terrain, actuellement prêté à Girona, serait ainsi rappelé et prendrait la place de l’international tricolore. Surtout que le club pensait déjà à couper son prêt, lui qui n’a joué que 119 minutes avec le leader de la Liga cette saison.

Il serait donc une option à coût zéro pour remplacer Gavi, numériquement du moins, puisqu’il semble compliqué de l’imaginer s’emparer d’une place de titulaire directement. Là, des joueurs comme Fermin Lopez pourraient avoir une carte intéressante à jouer. Il faut cependant signaler que s’il n’a pratiquement pas joué à Girona, il a tout de même brillé en sélection, avec 2 buts et 2 passes décisives sur les 4 matchs joués avec les Espoirs espagnols. Et au Barça, beaucoup sont convaincus que Pablo Torre a un avenir brillant à Barcelone…