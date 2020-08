Le nouveau maillot third totalement décalé de Manchester City

Cette saison 2020-21 est clairement placée sous le signe de l'originalité chez les équipementiers. Notamment au niveau des maillots third. Après le surprenant troisième maillot de la Juventus hier, c'est Manchester City qui dévoile sa tunique third après avoir dévoilé sa collection training et ses deux maillots domicile et extérieur.

Une nouvelle tunique pour le moins originale qui devrait faire parler. Le nouveau maillot third Manchester City affiche un motif paisley personnalisé en all over, ton sur ton, sur un jersey blanc crème. Le kit comprend également un short bleu marine et des chaussettes, elles aussi blanc crème. Ce motif « paisley » évoque les artistes des époques « Mod » et « Brit Pop » des années 1990. Particulièrement en vogue auprès de la jeunesse de Manchester dans les années 1960 comme l'explique Puma dans son communiqué.

