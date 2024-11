Dean Huijsen a recalé le Real et le Barça

Longtemps pisté par le PSG cet été, le jeune défenseur central Dean Huijsen a finalement décidé de filer en Premier League du côté de Bournemouth. Après un prêt intéressant du côté de la Roma la saison dernière, le joueur de 19 ans, qui a décidé de représenter l’Espagne malgré des débuts en équipe de jeunes des Pays-Bas, espère désormais lancer sa carrière. Dans un entretien pour AS, il a ainsi révélé avoir refusé de signer au Real Madrid et au Barça il y a quelques années, préférant rejoindre la Juventus.

«Ouais, j’ai refusé le Real et le Barça. Je pense que j’ai pris la décision la plus difficile. Mais l’Italie est très réputée pour avoir de bonnes défenses et j’y ai beaucoup appris. Jordi Cruyff est évidemment un très grand nom du football. Mais je suis très froid à propos de ces choses (ndlr : le choix de carrière). J’ai réfléchi à l’endroit où je pourrais être meilleur et j’ai décidé d’aller à la Juve», a-t-il lancé.