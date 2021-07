Suivez la rencontre OM-Servette en direct commenté

20h45 | Ambiance de début de saison

Les recrues sont tour à tour acclamées par les supporters. Mais aussi Pablo Longoria ! La hype est très forte en ce mois de juillet... #OM La suite après cette publicité — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 15, 2021

20h40 | L'adversaire du soir

Le Servette s'avance avec déjà 3 rencontres amicales disputées : le club de Genève, 3e du dernier championnat suisse, doit disputer le 2e tour préliminaire d’Europa League dans quelques jours. Pour le préparer, les Genevois ont plutôt été timorés : nul face à Xamax (2-2), défaite face à Yverdon (1-0) et nul face à Kiev (1-1).

20h35 | 5 000 spectateurs, ambiance à Fos-sur-Mer

Ce n’est qu’un match amical avec 5000 personnes autorisées en tribunes… Mais ça avait manqué… #OM pic.twitter.com/TX7ilN39ak — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 15, 2021

20h25 | Ronny Rodelin sur le banc, Gaël Clichy absent

Arrivé de Guingamp cet été, l'attaquant Ronny Rodelin est remplaçant au coup d'envoi (comme l'ex-joueur de l'OL Yoan Severin et l'ancien joueur d'Auxerre et Cholet Moussa Diallo). Star de la formation genevoise, le latéral Gaël Clichy est lui absent de la feuille de match.

20h20 | Un Servette à l'accent français

Le club suisse se présente avec quatre défenseurs et cinq milieux. Mais surtout, avec un contingent de Français. Derrière, Vincent Sasso (PSG, Nantes) est présent en défense centrale, alors qu'au milieu on retrouve l'ex-Nîmois Théo Valls ou l'ancien Lyonnais Timothé Cognat. Devant, l'ancien Rémois et Lensois Grejohn Kyei est titulaire.

𝗟𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 choisi par Alain Geiger pour ce #OMSFC 🔥 🇱🇻#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/Tm5WBLesLL — Servette FC (@ServetteFC) July 15, 2021

20h10 | Jorge Sampaoli reconduit le 3-5-2 qui a débuté contre Sète

Auteur d'une large revue d'effectif lors des deux premières rencontres, Jorge Sampaoli aligne ce soir exactement le onze qui avait débuté dimanche dernier, face au FC Sète 34 (2-1).

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 choisi par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour débuter cette 3️⃣ème rencontre amicale de la préparation estivale ⚔️ pic.twitter.com/NjDC6lg6qX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

Du groupe de 23 joueurs convoqués, il aligne un 3-5-2, avec Kamara, Alvaro et Balerdi devant Ngapandouetnbu. Luis Henrique évolue piston droit, Amavi piston gauche. L'axe est occupé par le trio Gerson-Gueye-Rongier. Devant, Payet fait la paire avec Dieng.

20h00 | Arrivée des Olympiens au stade

19h50 | Les Genevois sont arrivés à Fos-sur-Mer

19h45 | William Saliba officialisé en début de soirée

Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres, William Saliba (20 ans) est devenu, peu après 19h, la huitième recrue olympienne du mercato estival 2021. Après Nice, le défenseur français des Gunners rejoint l'Olympique de Marseille en prêt pour la saison.

𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 🇫🇷 est prêté pour une saison à 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/smghntuKM8 pic.twitter.com/sSZsVuYO2R — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

19h40 | Buteurs en pagaille

Lors du premier match de préparation des Phocéens, Boubacar Kamara, Dario Benedetto et le jeune Suisse Esey Gebreyesus, 17 ans, se sont mis en évidence en trompant la vigilance du portier martégal. Face à Sète, la promesse sénégalaise Ahmadou Dieng, 20 ans, et Dimitri Payet, sur penalty, ont marqué.

19h35 | Troisième test pour l'OM

Les troupes de Jorge Sampaoli disputent leur troisième match de préparation estivale à 50 km de Marseille. Découpées en trois tiers-temps de 30 minutes, les deux premières rencontres ont permis au coach argentin d'observer la quasi-totalité de son effectif. L'OM a battu Martigues (N2) sur le score de 3 à 0, avant de disposer du FC Sète (N1) 2 buts à 1.

19h30 | Bienvenue au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre de préparation estivale opposant l'Olympique de Marseille au Servette FC (Suisse). Coup d'envoi prévu à 21h00.