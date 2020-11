Premier League : Fulham gagne enfin

La 7e journée de Premier League prend fin ce soir avec une rencontre intéressante entre le Leeds de Marcelo Bielsa et le Leicester de Brendan Rodgers (à suivre en live commenté sur FM) mais un peu plus tôt dans la soirée, Fulham recevait West Bromwich Albion, pour un duel de promus. Au terme d'une rencontre globalement maîtrisée, les Cottagers se sont imposé 2-0 et signent leur premier succès de la saison en championnat.

Avec Areola, Andersen, Zambo-Anguissa ou encore Lemina titulaires, les locaux ont su faire la différence dès la première période par des buts signés Reid (26e) et Oina (30e). Fulham se donne un peu d'air dans ce début de saison raté et grimpe à la 17e place, soit un rang devant son adversaire du soir, qui n'a lui toujours pas levé les bras depuis son retour dans l'élite.

