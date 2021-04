PL : superbe opération pour West Ham !

Match à buts ce lundi soir entre Wolverhampton, l'une des déceptions de la saison 2020-2021, et West Ham, l'une des surprises. Les Hammers ont démarré la rencontre tambour battant avec deux buts dans le premier quart d'heure, grâce à Lingard (6e), qui revit décidément à Londres, et Fornals (14e). Bowen aggravait le score dès la 38e minute et West Ham déroulait tranquillement.

Dendoncker sonnait la révolte et réduisait la marque (1-3, 44e). Fabio Silva relançait même le suspense en deuxième période (2-3, 68e). Mais les Wolves n'arrachaient pas l'égalisation. Grâce à ce succès à l'extérieur, West Ham réalise l'excellente opération de la 30e journée et grimpe à la 4e place du classement de Premier League, doublant Chelsea, Tottenham et Liverpool !