Moise Kean est en passe de quitter la Juventus

Moise Kean s’apprête à quitter la Juventus. À un an de la fin de son contrat avec son club formateur, l’attaquant est en passe de rejoindre la Fiorentina. D’après les informations de Sky Sport Italia, il ne reste plus qu’à s’entendre sur les termes d’un contrat, mais le joueur a d’ores et déjà dit pour rejoindre la Viola.

Une prochaine réunion doit avoir lieu entre les dirigeants du club florentin et les représentants de l’international italien (15 sélections, 4 buts) de 24 ans pour trouver un terrain d’entente. La Fiorentina et la Vieille Dame se sont mises d’accord sur un transfert définitif estimé à environ 12 M€.