La presse catalane enrage sur l'arbitrage du Clasico, les médias madrilènes se régalent

Le Real Madrid jubile…

En Espagne, le Clasico d'hier entre le FC Barcelone et le Real Madrid est dans tous les esprits ce matin. Et c'est le Real qui s'est imposé au Camp Nou (3-1). Alors que le club madrilène était au bord de la crise avant cette rencontre, le journal AS estime que ce Real «revient toujours». «Les Merengues renaissent et démontrent leur autorité de champion sur la pelouse de leur pire ennemi». Zinedine Zidane était particulièrement satisfait de la prestation de son équipe : «nous avons fait le match parfait», a déclaré le Français après la rencontre. Pour Marca, cette victoire ressemble à une «montée d'adrénaline» ! Le quotidien parle carrément de «coup d'état» au Camp Nou. Pour El País, ce «Real a fait du Real et reste le Madrid» que l'on connait. Alors que Zinedine Zidane était menacé après les défaites à Cadiz et contre le Shakhtar cette semaine, L'Équipe indique que le coach français «a fait taire ses détracteurs» hier. Un bon moyen d'asseoir son autorité et de s'offrir un peu de répit.

…la Catalogne cartonne l'arbitrage

Si à Madrid, on se réjouit de cette victoire, l'arbitrage de ce match fait enrager la presse catalane ! Le journal Sport n'y va pas par quatre chemins et évoque carrément un «Clasico volé !» «Martinez Munuera donne la victoire à Madrid dans le Clasico en signalant un plongeon de Ramos dans la surface barcelonaise», s'emporte le média. «L'action a rompu un match dominé par le Barça, qui avait égalisé par l'intermédiaire d'Ansu Fati, après l'ouverture du score de Valverde.» Un sentiment d'injustice partagé par Ronald Koeman, dont le coup de gueule fait la couverture de Mundo Deportivo qui indique que «Koeman explose !». L'entraîneur blaugrana était très remonté et a fustigé l'arbitre après la rencontre. «Pourquoi n'y a-t-il que la VAR contre le Barça ? Il n'y avait pas faute de Lenglet sur Ramos.» Les décisions de cette rencontre n'ont pas fini de faire parler de l'autre côté de Pyrénées.

L'Angleterre aussi n'en peux plus de la VAR

On traverse la Manche où il n'y a pas un week-end où la VAR ne fait pas polémique en Premier League. Hier après-midi, Chelsea et Manchester United se sont quittés sur un triste match nul (0-0), mais ce qui fait l'actualité ce matin et notamment la couverture du Daily Star, c'est encore une fois «les limites de l'assistance vidéo», indique le tabloïd. Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, «crie à l'injustice» après que Harry Maguire a ceinturé dans la surface le défenseur espagnol César Azpilicueta. «C’était clairement un penalty… Je ne l’ai pas vu d’où je me tenais pendant le match et je sais que c’est une décision difficile pour l’arbitre sur le terrain. Mais c’est pour ça que nous avons introduit la VAR dans le jeu. C’était très rapide à vérifier à mon avis. Il devait regarder le ralenti et donner penalty», a pesté l'entraîneur des Blues après la rencontre. Un incident qui fait également la Une du Daily Mirror qui rapporte que «Lampard est furieux contre le VAR.» Le tabloïd fait également dans le jeu de mot en reprenant les initiales du mot VAR pour dire que «l'arbitrage est très moyen» et que cela est le cas depuis le début de la saison en Premier League. De son côté, le Daily Mail va même plus loin et demande de «l'aide pour réparer l'assistance vidéo» qui laisse place à trop de controverses cette saison. D'ailleurs, «le patron des arbitres, Riley Hatches, prévoit de modifier les décisions du hors-jeu», rapporte le quotidien.