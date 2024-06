Vidéo : le moment de malaise lors de l’interview de Jonathan Clauss

Entré en jeu à la mi-temps face au Luxembourg (3-0), Jonathan Clauss a eu 45 minutes de temps de jeu, le temps pour lui d’inscrire un superbe but. Laissé seul devant la surface de réparation après un corner, le défenseur marseillais en a profité pour décrocher une merveille de frappe et offrir le troisième but de l’équipe de France. Fort d’une belle performance, il a été invité sur le plateau de TF1 à la fin du match, ce qui a donné lieu à une scène cocasse en direct.

Originaire du Grand Est, les parents de Jonathan Clauss étaient présents au stade Saint-Symphorien de Metz. La réalisation a tenté de montrer la mère du joueur, mais les images ont montré une toute autre dame. Le joueur, ne comprenant pas la situation, lâche : « c’est qui ? Je n’en ai aucune idée ». Le joueur se rend compte qu’ils se sont trompés dans le choix de la personne et répond : « vous cherchez ma mère ? Elle est juste là. C’est la seule qui lève la main… ». La caméra a ensuite bien cadré la bonne personne, sous les rires de Bixente Lizarazu, hilare de la scène.