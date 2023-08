Jérémy Doku peut-il s’imposer avec Manchester City ?

La suite après cette publicité

À l’heure de dresser un bilan de ce mercato estival, le départ de Jérémy Doku vers Manchester City sera forcément considéré comme l’un des gros coups de l’été. Cédé contre un chèque de 60 millions d’euros par le Stade Rennais, l’international belge (14 sélections, 2 buts) passe ainsi un nouveau cap dans sa jeune carrière et tentera désormais de prouver toute l’étendue de son talent du côté de l’Etihad Stadium. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 92 matches toutes compétitions confondues lors de ses trois saisons passées à Rennes, l’ancien joueur d’Anderlecht souhaite, aujourd’hui, changer de dimension dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Un joueur talentueux et fragile…

«C’est un grand jour pour moi, à la fois personnellement et professionnellement. Manchester City est la meilleure équipe du football mondial, donc les rejoindre est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille. Je suis un jeune joueur qui a tellement d’apprentissage et d’amélioration à faire. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs, fera de moi un bien meilleur joueur. J’en suis convaincu. Regarder City la saison dernière était incroyable. Gagner le triplé est la chose la plus difficile dans le football et ils l’ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est excitant de se joindre à cette équipe. J’ai hâte de commencer. J’espère pouvoir rendre les fans heureux», avouait, à ce titre, l’intéressé lors de son arrivée.

Désormais lié aux Skyblues jusqu’en juin 2028 et amené à défendre les couleurs du champion d’Angleterre en titre avec le numéro 11 sur les épaules, Jérémy Doku va ainsi se plonger dans une nouvelle ère. Celle d’une équipe préparée pour tout rafler sur la scène nationale et européenne. Celle de Pep Guardiola, considéré comme l’un des plus grands coachs de sa génération. Celle de la Premier League, réputée pour son spectacle et son intensité de tous les instants. Un immense défi que la star belge semble prête à relever. Un environnement ultra concurrentiel qui laisse, aussi, quelques observateurs perplexes. Et pour cause. Si le talent du natif de Borgerhout est difficilement discutable, ses blessures régulières et sa capacité d’adaptation à la philosophie de jeu, si particulière, de Guardiola demeurent les principaux points d’interrogation. Des doutes légitimes pour un joueur souvent gêné sur le plan physique. Lors de son passage à Rennes, Doku a ainsi cumulé 217 jours d’absence (50 matches) pour divers problèmes musculaires (cuisse, mollet, ischio, genou…).

… prêt à changer de dimension !

À l’aube de pénétrer sur la pelouse de l’Etihad Stadium et de se frotter aux plus grands cadors anglais, l’intensité et l’exigence, demandées par ce championnat, restent donc deux sources d’inquiétudes. Interrogé au sujet du virevoltant ailier belge, Julian Stephan, ancien entraîneur du Stade Rennais qui avait recruté Doku, préférait malgré tout insister sur les qualités hors normes de son ancien protégé. «Je décèle des qualités très, très rares dans le football de haut niveau. J’ai beau réfléchir, mais des joueurs avec les mêmes caractéristiques que lui, j’en trouve très très peu. C’est pour ça que je ne suis qu’à moitié étonné qu’un club de cette dimension vienne le chercher». Relancé par nos confrères de RMC, l’ancien coach strasbourgeois soulignait, cependant, le temps d’adaptation nécessaire pour s’acclimater à un tel environnement.

«C’est un joueur rare, de par ses qualités d’explosivité, d’élimination, de vitesse. Il a été un petit peu freiné dans son évolution par des blessures, mais potentiellement, c’est pour moi un joueur de très haut niveau. Il aura certainement besoin d’un temps d’adaptation là-bas, c’est quasiment une évidence. Je suis convaincu qu’il a les capacités et les caractéristiques pour répondre aux exigences de son entraîneur, aux attentes des supporters. Le temps nous dira si c’était trop tôt ou pas, il faudra être patient, mais je suis persuadé qu’il a les aptitudes pour réussir», concluait, Stéphan, optimiste pour l’avenir du Belge de 21 ans. Sous la houlette de Pep Guardiola et aux côtés de Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden, Julián Álvarez ou encore Erling Haaland, Jérémy Doku aura, quoi qu’il en soit, à coeur de prouver qu’il peut entrer dans cette nouvelle ère. Non pas celle d’un grand espoir fragilisé par certaines blessures mais celle d’un solide champion, prêt à tous les sacrifices pour écœurer les défenses adverses et ainsi asseoir sa suprématie.