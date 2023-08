Le Stade Rennais cède Jérémy Doku à Manchester City !

La suite après cette publicité

C’est l’un des gros coups réalisés lors de ce mercato estival. Comme nous vous le révélions dernièrement, Manchester City s’est offert le très talentueux Jérémy Doku (21 ans), arrivé en provenance du Stade Rennais. Après trois saisons passées sous le maillot breton, l’international belge (14 sélections, 2 buts) s’offre un nouveau challenge et rejoint le champion d’Europe en titre. Un nouveau cap passé dans sa jeune carrière.

Via un tweet, publié sur ses réseaux sociaux, Manchester City a officialisé, ce jeudi, la nouvelle. Courtisé en Angleterre depuis plusieurs semaines, celui qui était également dans le viseur de West Ham a donc finalement opté pour le projet mancunien et rejoint les Skyblues pour cinq saisons. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 92 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur d’Anderlecht va désormais tenter de poursuivre sa progression dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Doku file à l’anglaise !

«Jérémy Doku signe à Manchester City. Après 3 saisons passées en Bretagne, l’international belge de 21 ans va découvrir la Premier League avec les Cityzens. Élément clé de la belle fin de saison 22/23, Doku aura malmené les défenses de l’hexagone et européennes à 92 reprises et régalé les supporters rennais grâce à ses dribbles déroutants, ses 12 buts marqués et 10 passes décisives délivrées», précise de son côté le Stade Rennais. Sous les ordres de Pep Guardiola, le natif de Borgerhout aura fort à faire, qui plus est au regard de l’effectif pléthorique des Citizens, notamment dans le secteur offensif. Une chose est sûre, le successeur annoncé de Riyad Mahrez aura forcément à cœur de montrer l’étendue de son talent dans l’antre de l’Etihad Stadium.

De son côté, le Stade Rennais devrait réaliser une très belle plus-value. En effet, trois ans après avoir déboursé 26 M€ pour s’offrir le jeune belge, les dirigeants rennais vont ainsi récupérer une indemnité de transfert estimée entre 60 et 65 M€ (+ 20% à la revente). Pour Bruno Genesio, l’avenir devra donc s’écrire sans le Diable rouge mais l’entraîneur français de 56 ans a de la ressource puisqu’il peut, d’ores et déjà, s’appuyer sur un secteur offensif séduisant avec notamment Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri ou encore Ludovic Blas.