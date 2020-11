Espagne - Allemagne : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc aux allures de finale ! C'est ce qui nous attend pour le match entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir à l'Estadio de La Cartuja de Seville (20h45, à suivre en direct sur notre site). L'objectif est la première place du groupe 4 et une qualification pour le Final 4 de la Ligue des nations. Pour l'occasion, la Roja devrait se présenter dans un 4-3-3 avec Unai Simon pour garder les buts. Une défense composée par Reguilon, Pau Torres, Ramos et Sergi Roberto. Un milieu à trois où l'on pourrait retrouver Rodri, Merino et Koke. En attaque, Gerard Moreno, Morata et Traoré pourraient être alignés.

De son côté la Mannschaft devrait proposer également un 4-3-3 avec l'indéboulonnable Manuel Neuer au poste de gardien. En défense, on pourrait retrouver Ginter à droite, une charnière centrale avec Süle et Koch et Max au poste de latéral gauche. Au milieu, c'est le trio Goretzka, Kroos et Gündogan qui pourraient être alignés. Gnabry, Werner et Sané prendront place en attaque.