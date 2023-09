BL : le Bayer 04 se balade à Mayence, l’Union Berlin tombe face au promu Heidenheim

Suite de la sixième journée de Bundesliga ce samedi après-midi avec cinq rencontres prévues à 15h30 pour le traditionnel multiplex du championnat outre-Rhin. Le Bayer 04, toujours invaincu cette saison, s’est imposé avec la manière sur la pelouse de Mayence. Trois points qui permettent aux hommes de Xabi Alonso de prendre la tête du classement avant le choc entre le RB Leipzig et le Bayern Munich (18h30).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’Union Berlin est tombée sur la plus petite des marges face au promu Heindenheim grâce à la seule réalisation du match signée Jan-Niklas Beste. L’Eintracht Francfort s’est inclinée, quant à elle, sur la pelouse de Wolfsbourg, tandis que Stuttgart, sans but de Guirassy, et le Borussia Mönchengladbach ont pris les trois points à l’extérieur, respectivement à Cologne et Bochum.

Les résultats complets du multiplex

Bochum 1-3 Gladbach : Losilla (68e) / Neuhaus (27e), Plea (37e, 45+3e)

Cologne 0-2 Stuttgart : Undav (68e, 88e)

Heindenheim 1-0 Union Berlin : Beste (59e)

Mayence 0-3 Bayer 04 : Van den Berg (csc, 18e), Grimaldo (59e), Hofmann (65e)

Wolfsbourg 2-0 Eintracht Francfort : Wind (31e, 84e)