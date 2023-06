PSG : la décision polémique du Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

On est reparti pour un nouvel été de Mbappémania. Il faut dire que les dernières informations, confirmées par le principal intéressé, sont assez fortes : il ne veut pas prolonger son contrat qui expire en 2024, et sera, sauf s’il change d’avis d’ici là, libre dans un an. Une situation qui ne fait logiquement pas les affaires du Paris Saint-Germain, et qui provoquerait même quelques tensions entre les têtes pensantes du Qatar.

Le PSG pourrait cependant pousser, pour la première fois, le joueur vers la sortie, afin d’espérer récupérer un chèque sympathique et ne pas le voir filer gratuitement. La balle semble donc dans le camp du Real Madrid, qui est, pour la première fois, en position de force réelle. Mais voilà que, comme l’explique Marca, les Madrilènes restent impassibles.

La décision de Pérez va faire rager les Madrilènes

Le média madrilène est très clair : la direction du Real Madrid n’a pas bougé pour Mbappé ces derniers jours et ne compte pas le faire ses prochaines semaines. Elle attend le premier janvier 2024 pour commencer à discuter d’un contrat pour une arrivée à l’été 2024, et n’a pas l’intention de recruter Mbappé cet été. L’état-major madrilène commencerait même à être agacé de tout ce qui sort dans la presse au sujet du Bondynois, notamment car cela contribue à créer de faux espoirs chez les supporters.

Les dirigeants merengues n’apprécient pas cette sorte de pression médiatique qui voudrait rendre l’arrivée de Mbappé cet été obligatoire. Quoi qu’il en soit, les fans madrilènes attendent des renforts sérieux pour l’attaque et cette décision de ne pas aller chercher le Français va faire polémique à Madrid, où beaucoup grincent déjà des dents et ne veulent pas envisager une saison avec Joselu titulaire ou Rodrygo en faux 9. De son côté, le média spécialisé Defensa Central insiste sur le fait que Mbappé aurait déjà fait savoir à certains coéquipiers qu’il comptait partir pour Madrid cet été… Autant dire qu’on est encore dans le flou total…