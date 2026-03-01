Ligue 1 : Georges Mikautadze de retour à Metz

Il y a quelques jours, Georges Mikautadze a été élu joueur du mois en Liga. Auteur de trois buts en février, l’attaquant géorgien brille de mille feux et s’éclate à Villarreal. Pour autant, le buteur de 25 ans n’oublie pas ses racines. Toujours proche de l’OL, son club formateur, Mikautadze est toujours à l’affût de l’actualité du FC Metz, le club où il s’est révélé en France.

Présent pour assister à la rencontre des Grenats face à Brest ce dimanche (17h15), le numéro 9 de Villarreal a expliqué toute l’émotion qu’il avait à revenir dans l’un de ses anciens clubs au micro de Ligue 1+ : «c’est un plaisir de voir les personnes qu’on a côtoyé. Ça fait plaisir de revenir dans ce stade, c’est plein d’émotions. Un retour en Ligue 1 ? Je sais pas. Ça se passe bien en Espagne. On verra comment se passe la suite.»