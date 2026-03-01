Menu Rechercher
Commenter 2

Ligue 1 : Georges Mikautadze de retour à Metz

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp

Il y a quelques jours, Georges Mikautadze a été élu joueur du mois en Liga. Auteur de trois buts en février, l’attaquant géorgien brille de mille feux et s’éclate à Villarreal. Pour autant, le buteur de 25 ans n’oublie pas ses racines. Toujours proche de l’OL, son club formateur, Mikautadze est toujours à l’affût de l’actualité du FC Metz, le club où il s’est révélé en France.

La suite après cette publicité
FC Metz ☨
Georges ❤️

Un ancien de la maison est présent pour ce #FCMSB29 🤩✊
Voir sur X

Présent pour assister à la rencontre des Grenats face à Brest ce dimanche (17h15), le numéro 9 de Villarreal a expliqué toute l’émotion qu’il avait à revenir dans l’un de ses anciens clubs au micro de Ligue 1+ : «c’est un plaisir de voir les personnes qu’on a côtoyé. Ça fait plaisir de revenir dans ce stade, c’est plein d’émotions. Un retour en Ligue 1 ? Je sais pas. Ça se passe bien en Espagne. On verra comment se passe la suite.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier