LdC (F) : l’OL tombe à domicile face à Chelsea

Après les victoires du FC Barcelone (à Rome, 1-0) et du Bayern Munich (face à Arsenal, 1-0), les quarts de finale aller de la Ligue des champions féminine reprenait ses droits ce mercredi soir avec deux rencontres au programme concernant des clubs français : le PSG, qui recevra Wolfsbourg plus tard dans la soirée, et l’Olympique Lyonnais, hôte des Anglaises de Chelsea au Groupama Stadium.

La suite après cette publicité

Les joueuses de Sonia Bompastor, tenantes du titre et parmi les favorites au sacre final de cette édition, se sont inclinées sur la plus petite des marges (1-0). Le seul but de ce rendez-vous était inscrit par la Norvégienne Guro Reiten juste avant la demi-heure de jeu (28e). Une défaite qui ne devrait pas décourager les Feunottes avant leur déplacement à Stamford Bridge, prévue jeudi prochain, pour la deuxième manche.

À lire

Cédric Bakambu : « aujourd’hui en Afrique, on doit faire plus que notre travail de footballeur »