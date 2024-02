OL - Nice : Amélie Oudéa-Castéra réagit au caillassage du bus niçois

Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à domicile contre l’OGC Nice (1-0), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Une défaite amère pour les Aiglons et un retour en Côte d’Azur difficile, y compris pour les supporters, dont l’un des bus a été attaqué. Alors qu’un fan a été blessé au cours de ces tristes événements, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n’a pas tardé pour sortir du silence et afficher sa fermeté. Une nouvelle fois, la violence de quelques-uns vient marquer un après-match et abîmer la compétition sportive que nous apprécions tous, a tout d’abord lancé AOC sur ses réseaux sociaux.

Et de poursuivre : «forts du travail engagé depuis plusieurs mois sur ce sujet avec tous les acteurs, nous prendrons les mesures qui s’imposent pour renforcer encore la lutte contre ce que la bêtise ou l’inconscience coûtent au football. Soutien au supporter niçois blessé et à tous ceux qui ont subi cette attaque. Pensées pour l’OGC Nice». Par le biais d’un communiqué, la préfecture du Rhône, qui avait autorisé la présence de 300 supporters niçois au Groupama Stadium, a également dénoncé ces incidents. «Aucune rivalité sportive ne justifie un tel comportement. Les supporters niçois & leurs chauffeurs ont évité ce qui aurait pu être un terrible accident alors qu’ils se trouvaient sur l’autoroute. La police poursuit ses recherches afin de présenter le.s auteur.s devant la justice».