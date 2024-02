Le PSG et le Barça à la lutte pour un grand nom de Serie A ?

Le mercato estival est encore loin. Pour autant, plusieurs équipes ont d’ores et déjà avancé leurs pions pour se renforcer en vue de la prochaine édition. C’est le cas du Real Madrid qui va s’offrir le gros coup Kylian Mbappé librement dès la fin du contrat du Bondynois avec le PSG comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Forcément, le club de la capitale pourrait s’activer pour remplacer KM7 et plusieurs noms ont été avancés un peu partout. Et alors que les dirigeants parisiens observaient de l’autre côté des Alpes avec les noms de Rafael Leao et Victor Osimhen qui sont évoqués, Khvicha Kvaratskhelia pourrait aussi être une piste crédible pour le board francilien.

L’agent de l’ailier géorgien du Napoli va encore plus loin et affirme que le joueur de 23 ans a déjà eu des discussions avec le FC Barcelone et le PSG. «Bien sûr, il y a aussi des offres pour Khvicha de la part des meilleurs clubs, a assuré Mamuka Jugeli lors d’une conversation au site russe Championship. Bien sûr ! Comment est-il possible qu’il n’y ait pas de propositions ? En mai, on y verra plus clair.» Info ou intox ? Nous y verrons sûrement plus clair en mai également.