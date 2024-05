Rien ne va plus à Amiens

La fin de saison 2023-2024 d’Amiens en Ligue 2 a été entachée de plusieurs soucis en interne. Selon nos informations, la situation s’est dégradée ces derniers mois au sein du club et une cassure existe bien entre le président et plusieurs joueurs et salariés du club. Ce dernier a d’abord décidé de réduire les frais de l’équipe première. Le week-end dernier, le club s’est déplacé en bus jusqu’à Grenoble (quasiment 10 heures de bus) alors qu’un vol en avion était prévu de base. De son côté, le président s’est tout de même rendu au match… en jet privé.

Toujours selon nos indiscrétions, le président amiénois s’est aussi mis une partie du vestiaire à dos après avoir tenu des propos irrespectueux envers certains cadres du groupe. De quoi mettre une très mauvaise ambiance sur la fin de saison et qui explique peut-être certains résultats des derniers mois. Cela devrait donc bouger cet été du côté d’Amiens…