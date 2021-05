Mike Maignan justifie le choix AC Milan

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis quelques minutes seulement, l'AC Milan s'est attaché les services de Mike Maignan (25 ans). Dans la foulée ou presque, le portier champion de France cette saison avec Lille était présent en conférence de presse au rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Le gardien de but a profité de l'occasion pour expliquer sa décision.

« J’ai bien aimé le discours sur le projet et l’approche du Milan AC. C'est très ambitieux comme projet, ça va m'aider dans ma progression et je sais que je peux apporter un plus à l'AC Milan. C’est beaucoup simple que ce soit fait là, l’Euro arrive. (...) Je sais que le Milan AC est un grand club, il y a beaucoup de pression, mais je sais ce que je dois faire», a-t-il expliqué sobrement.

Passer après Donnarumma

L'international tricolore (1 cape) a également évoqué la succession de la légende Gianluigi Donnarumma (22 ans), titulaire chez les Rossoneri depuis 2015, qui quitte l'écurie italienne à l'issue de son contrat cet été. « Je ne vais pas à Milan pour faire oublier Donnarumma, car c'est l'enfant du club, je viens pour faire mon travail rester pro et faire mon travail », a-t-il assuré, précisant qu'il allait bientôt se mettre à l'italien et qu'il avait parlé avec Adrien Rabiot et Rafael Leão, ses anciens partenaires au Paris SG et à Lille, au sujet de la Serie A et du club lombard.

À San Siro, le natif de Cayenne retrouvera notamment un certain Zlatan Ibrahimovic, qu'il a bien connu au PSG. « Au PSG, ça s’est bien passé avec Zlatan, vous avez pu le voir. Ça va bien se passer, ils vont bien m’accueillir. C’est un grand club, tout va bien se passer », a-t-il conclu, simplement, ravi d'avoir l'occasion de poursuivre sa progression, mentale notamment, dans un championnat tactique et physique. Il n'y a plus qu'à.