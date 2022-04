Ligue des Champions : l'équipe type des quarts de finale aller

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions a repris ses droits cette semaine avec des quarts de finale aller spectaculaires. Et si certains ont pris de sérieuses options pour la qualification, d'autres ont encore beaucoup de travail pour se retrouver au rendez-vous des demi-finales. Foot Mercato vous propose un tour d'horizon des joueurs ayant brillé, avec son équipe type. Et dans les buts, nous avons choisi de saluer la prestation de Thibaut Courtois. Le portier belge du Real Madrid a certes encaissé un but signé Kai Havertz en fin de première période, mais il s'est surtout montré très solide lorsque Chelsea a poussé pour revenir, avec ce magnifique arrêt sur une frappe de Cesar Azpilicueta.

Pour accompagner le Diable Rouge en défense, nous misons sur une ligne de quatre. À droite, comment ne pas citer Trent Alexander-Arnold ? L'Anglais de Liverpool a régalé ses partenaires en bons ballons, comme ce service pour Luis Diaz qui amène le but de Sadio Mané. Rarement pris en défaut défensivement, le jeune homme confirme sortie après sortie. De l'autre côté, nous avons opté pour Ferland Mendy. Imprenable en un contre un, l'ancien Lyonnais a affiché une assurance déconcertante dans ses sorties de balle. En charnière centrale, c'est la paire Pau Torres-David Alaba qui nous a convaincus. Le premier a mis sous l'éteignoir les attaquants du Bayern Munich avec Villarreal tandis que le second n'a jamais vraiment paru en difficulté contre les Blues.

Benzema XXL

Au milieu, Naby Keita a recueilli la majorité de suffrages. Le Guinéen de Liverpool, qui n'a pas toujours montré son meilleur visage avec les Reds, a rayonné sur la pelouse de Benfica. Une activité de tous les instants, plusieurs occasions franches, une passe décisive et une entente remarquable avec ses attaquants : il y avait tout dans sa prestation de mardi soir. Pour l'épauler à la récupération, nous avons sélectionné Étienne Capoue. Dans la lignée de son excellente campagne en C1, l'ancien Toulousain a encore été particulièrement précieux ce mercredi pour Unai Emery et son équipe face au Bayern. Pour la touche de créativité, nous ferons confiance à Giovani Lo Celso. Passeur décisif, l'Argentin, passé par le Paris SG, a sorti le grand jeu avec plusieurs passes bien senties pour semer la zizanie dans la défense bavaroise.

En attaque, mention spéciale à Arnaut Danjuma. S'il a raté quelques occasions, le Néerlandais a tout de même offert la victoire au sous-marin jaune contre les Munichois. Véritable poison, l'attaquant arrivé de Bournemouth l'été dernier est ainsi devenu, en l'espace d'une saison, le meilleur buteur de l'histoire de son club en LdC, avec 6 réalisations. Recruté au FC Porto en janvier, le Colombien Luis Diaz, buteur et passeur décisif contre Benfica mardi soir, a encore prouvé qu'il avait tout de la très bonne affaire pour Liverpool. Comment, enfin, ne pas saluer l'immense performance de Karim Benzema, auteur d'un triplé étincelant ce mercredi sur la pelouse de Chelsea ?