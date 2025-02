PSG : l’Espagne choquée par le niveau d’Ousmane Dembelé !

Avec 13 buts marqués depuis le début du mois de janvier (et même 16 depuis le 15 décembre), il fait mieux qu’En-Nesyri (Fenerbahçe), Marcos Leonardo (Al Ahli); et Alex (Dewa United) avec 11 réalisations. Au niveau du big 5 européen, Kylian Mbappé (Real Madrid) et Mateo Retegui (Atalanta) se démarquent, mais restent loin avec 9 buts seulement en 2025. L’international tricolore a eu donc un véritable déclic, à 27 ans ! Lui qui n’avait marqué qu’un seul triplé en tout début de carrière à Rennes il y a 9 ans, vient d’en claquer deux à la suite face à Stuttgart en Ligue des Champions puis face à Brest.

La forme insolente de Dembelé impressionne en Espagne

De quoi impressionner en France, mais aussi de l’autre côté des Pyrénées où il a évolué durant six saisons. Au Barça, il était loin d’être un grand buteur et sa maladresse faisait autant parler que sa capacité à faire la différence balle au pied. Sa meilleure saison en Liga ? 8 buts en 2018-19 pour un total de 23 buts durant toute sa carrière en Liga. Au rythme où El Mosquito navigue actuellement, il devrait dépasser ce score de 23 réalisations rien que sur cette saison sans trop de difficultés. Alors forcément, les médias espagnols s’étonnent de ce nouveau Dembelé. Sport s’interroge : «est-ce le même Dembelé que beaucoup critiquaient pour son manque d’investissement à l’époque de Bartomeu ?» Pour le quotidien catalan, la réponse est claire : «Dembelé est aujourd’hui la star du PSG et prend la place laissée par Mbappé après son départ. En attaque, c’est lui qui commande», peut-on lire.

Du côté de Marca, on parle d’un Dembelé "Brestial" en rapport au côté bestial qu’est devenu le joueur auteur de 21 buts en 27 matches toutes compétitions confondues, mais aussi en rapport avec Brest, l’adversaire du soir du PSG à qui il a mis un triplé le week-end dernier. De leur côté, Mundo Deportivo, As et même El Desmarque, préfèrent laisser parler Luis Enrique, le principal responsable selon eux de la forme insolente de l’international tricolore aux 6 buts en 53 sélections placé désormais en faux 9 à l’efficacité létale.

Luis Enrique lui-même étonné des performances de Dembelé

«J’ai été, je suis et je serai toujours un défenseur des joueurs de la qualité technique d’Ousmane. Ce qui nous surprend particulièrement avec Ousmane, c’est cette capacité à bouger dans la surface de réparation. Il est toujours là où il faut, il est capable ensuite de recevoir un ballon et de marquer en une touche de balle. On connaît très bien ses qualités, ses statistiques cette saison sont incroyables, mais c’est aussi ça le charme de faire partie d’une équipe qui parvient à coordonner tes idées avec celles de tes coéquipiers», a expliqué le technicien asturien, en conférence de presse d’avant match Brest-PSG en Ligue des Champions ce lundi, toujours aussi étonné de la réussite de son attaquant.

Une fois encore, Ousmane Dembelé sera l’arme offensive numéro un du PSG face à Brest. Désormais attendu, celui qui vient d’être sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de janvier n’aura sans doute pas à forcer son talent pour percer le verrou brestois, lui qui a déjà réussi à le faire à cinq reprises en deux matches de L1 cette saison. Mais nul doute qu’une nouvelle performance en Ligue des Champions amènerait encore un peu plus le champion du Monde tricolore dans le gotha des meilleurs joueurs européens, avant de rêver pourquoi pas en fonction des résultats d’un destin… plus doré.