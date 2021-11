Lille-Angers : les compositions officielles

Séduisant à Paris puis à Séville, le LOSC doit également l'être cet après-midi à domicile face à Angers, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, pour enchaîner et remonter au classement. Toujours privé de Sven Botman, Jocelyn Gourvennec peut par contre continuer de compter sur Tiago Djaló, victime d'une gêne aux ischio-jambiers ces derniers jours, mais bien titulaire aujourd'hui. Benjamin André, absent face au PSG pour cause de suspension, et Burak Yilmaz, absent lors du déplacement victorieux à Séville en Ligue des champions, sont également de retour dans le onze lillois.

Gérald Baticle poursuit de son côté avec son immuable 3-4-1-2. Paul Bernardoni étant malade, il est suppléé par Danijel Petkovic dans le but angevin. Le jeune Azzedine Ounahi est lui préféré à Batista Mendy au milieu, tandis que Souleyman Doumbia enchaine à gauche. Devant, Stéphane Bahoken est titulaire en lieu et place de Mohamed-Ali Cho.

Les compositions d'équipes :

Lille : I. Grbic - Celik, Fonte, Djaló, Reinildo - Ikoné, André, R. Sanches, J. Bamba - J. David, Yilmaz.

Angers : Petkovic - I. Traoré, Manceau, R. Thomas - Cabot, Ounahi, Mangani, S. Doumbia - Fulgini - Boufal, Bahoken.