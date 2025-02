Ligue 1 : Le Havre empoche une victoire précieuse sur la pelouse du LOSC

Ce samedi, le LOSC avait une rencontre importante à gérer en Ligue 1 face au Havre. Qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, le club nordiste connaît un début d’année mitigé. Capable de belles victoires comme contre l’ASSE la semaine dernière (1-4), les Dogues ont connu des matches sans, à l’instar de leur élimination en milieu de semaine en Coupe de France après une séance de tirs au but ubuesque contre Dunkerque. Pour se remettre d’aplomb, une victoire face au HAC était donc nécessaire ce samedi. Une mission a priori aisée tant la lanterne rouge havraise a du mal cette saison dans l’élite.

D’entrée, le LOSC a mis la pression sur son adversaire. Malgré une nette domination et quelques incursions dans le camp adverse, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas réussi à se procurer de réelles occasions pour mettre en danger la défense visiteuse. Manquant cruellement d’inspiration dans les 30 derniers mètres, les Lillois ont également montré une certaine faiblesse sur certains gestes élémentaires. Face à toutes ces hésitations, Le Havre a piqué en contre. Et suite à un corner mal dégagé, Ahmed Hassan a profité d’une déviation de Soumaré pour tromper Lucas Chevalier (0-1, 38e). Contre le cours du jeu, le LOSC rentrait donc aux vestiaires en étant mené au tableau d’affichage.

Lille n’est jamais rentré dans son match

En seconde période, les locaux ont encore eu du mal à rentrer dans leur match. Amorphes et visiblement empruntés physiquement face à des adversaires plus coriaces dans les duels, les Lillois ont reçu un premier avertissement quand Issa Soumaré a vu sa tête puissante heurter le montant après un sacré réflexe de Lucas Chevalier (50e). Finalement, la sanction est arrivée rapidement pour les Dogues. Remuant ce soir, Soumaré a profité d’un cafouillage après un corner dangereux pour permettre aux Hacmen de faire le break. Sonnés, les Nordistes ont essayé de revenir dans la partie. Pour autant, Mathieu Gorgelin veillait bien dans les buts normands à l’instar de cette grosse parade face à David (62e).

En fin de match, Hakon Haraldsson a cru réduire l’écart et remettre du suspens mais son but était refusé pour une faute de la recrue Chuba Akpom sur Loïc Nego (81e). Symbole d’une soirée lilloise où tout aura été compliqué et où rien ne leur aura souri malgré le but dans les ultimes secondes de ce même Akpom (1-2, 90+7e). Avec cette défaite frustrante mais méritée, Lille réalise une très mauvaise opération au classement et stagne à la 5e place. Les coéquipiers de Rémy Cabella n’avaient plus perdu à domicile depuis le 1er septembre et viennent d’enchaîner deux revers dans leur antre en une semaine. De son côté, Le Havre réalise une superbe opération dans la quête du maintien. Avec ce succès de prestige, les ouailles de Didier Digard ne sont plus lanterne rouge de l’élite et repassent provisoirement devant Montpellier.