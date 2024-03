Équipe de France : et si c’était enfin l’heure de Marcus Thuram ?

Une carrière est parfois faite de circonstances, favorables ou non. Un virage se dessine et offre une nouvelle destinée. À 26 ans, Marcus Thuram se retrouve peu ou prou à la croisée des chemins en équipe de France. Présent dans le groupe de Didier Deschamps depuis trois ans et demi, il s’apprête à disputer son 3e grand tournoi international avec de nouvelles attentes autour de lui. 26e nom à l’Euro 2020, remplaçant à la Coupe du Monde 2022, cette fois l’attaquant a l’occasion de poursuivre sa progression linéaire en arrachant une place de titulaire. Tous les voyants sont au vert.

L’ancien Guingampais profite de sa très belle saison à l’Inter, où il est en train de passer un cap après 4 ans au Borussia Mönchengladbach. Aligné comme avant-centre aux côtés du capitaine Lautaro Martinez, le Français brille du haut de ses 12 buts et 11 passes décisives en 38 matchs avec son club. Certes, l’élimination dès les 8es de finale de Ligue des Champions au terme d’une double confrontation épique face à l’Atlético de Madrid fait mal mais il s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs actuels de Serie A. Avec 14 points d’avance, la quête du Scudetto n’est plus qu’une question de temps.

Fixé en numéro 9

Le temps fait aussi son œuvre dans son objectif de devenir le numéro 9 des Bleus. Karim Benzema a pris sa retraite internationale, Olivier Giroud a 37 ans et cède tout doucement sa place, tandis que Randal Kolo Muani est en difficultés au PSG. Autrement dit, les planètes sont alignées pour le fils de Lilian, d’autant qu’il commence à cumuler une sérieuse expérience à cette position, lui qui évoluait il y a encore deux ans sur le côté gauche de l’attaque. «On en parle souvent avec Kylian, même à l’époque de l’INF Clairefontaine. Il me le disait mais pas que lui. Aujourd’hui, je suis fixe comme 9 et je m’y sens très bien.» Présent en conférence de presse, ce vendredi, Didier Deschamps a, de son côté, noté l’évolution positive de son protégé. «Marcus en changeant de club a une position plus fixe. Il devait franchir une étape au niveau de l’efficacité. Il a progressé. Avec nous aussi. C’est un jeune joueur. Le potentiel est là. Les joueurs offensifs sont jugés sur les buts qu’ils marquent et ceux qu’ils font marquer».

16 fois sélectionnés mais seulement 3 fois titulaires durant sa carrière en équipe de France (2 buts, 3 passes décisives), Thuram n’a, quoi qu’il en soit, plus de temps à perdre. Il a cette fois beaucoup d’atouts en main pour être le titulaire de Didier Deschamps. «Je pense qu’on est 3 ou 4 profils assez différents qui peuvent apporter quelque chose que l’autre n’a pas. Après c’est au sélectionneur de décider», assurait-t-il en conférence de presse, à deux jours du match amical contre l’Allemagne, pays organisateur d’un Euro qu’il vivra dans un costume toujours plus grand. C’est lui même qui le dit.

«Je suis dans la meilleure période de ma carrière»

«Oui je suis dans la meilleure période de ma carrière. Je joue à l’Inter, on aspire à gagner le championnat.» Avec une petite difficulté supplémentaire pour lui, passer de deux pointes à une seule. «Il ne faut pas oublier que lors de mes premiers matchs à l’Inter, je jouais seul en pointe. J’ai donc commencé seul. J’ai dû réapprendre à jouer à deux, avec Lautaro (Martinez), cette saison, et cela se passe plutôt bien.» Pas vraiment gêné par la pression, il doit tout de même corriger sa seule ombre au tableau : ses sautes d’humeur, comme contre Savic en Ligue des Champions. Un défaut à régler surtout dans le contexte d’un grand tournoi.