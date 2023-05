Manchester City - Real Madrid : les compositions officielles

Suite et fin des demi-finales de la Ligue des Champions 2022/2023 ce mercredi soir. Après le match nul 1-1 entre les deux équipes, Manchester City reçoit le Real Madrid pour le second tour. À domicile, les Sky Blues optent pour un 3-2-4-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias et Manuel Akanji. Le double pivot est assuré par Rodri Hernandez et John Stones. Placé en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.

De leur côté, les Merengues s’articulent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois officiant comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Eduardo Camavinga forment la défense. Toni Kroos est placé en tant que sentinelle auprès de Federico Valverde et Luka Modric. Seul en pointe, Karim Benzema peut compter sur Rodrygo Goes et Vinicius Junior sur les ailes.

Les compositions

Manchester City : Ederson – Walker, R. Dias, Akanji – Stones, Rodri – B. Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius

