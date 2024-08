Real Madrid : Carlo Ancelotti fait déjà un choix fort avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior

C’est un casse-tête que beaucoup d’entraîneurs aimeraient avoir, mais c’est un casse-tête tout de même. Après l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid et celle d’Endrick dans une moindre mesure, le Real Madrid a, dans son secteur offensif, une liste de noms qui fait peur. Sans même évoquer l’explosion d’un Arda Güler qui est encore en train de montrer sur ces matchs de présaison qu’il a clairement le niveau pour avoir un rôle à jouer dans ce Real Madrid.

La suite après cette publicité

Comment jouer avec tout ce beau monde ? L’an dernier, avec l’arrivée de Bellingham, Carlo Ancelotti a surtout opté pour un 4-4-2 diamant, avec l’Anglais à la pointe du losange, et deux attaquants qui étaient généralement Vinicius Jr et Rodrygo Goes devant lui. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, tout ça devrait donc changer, et Marca dévoile les plans du coach transalpin, que l’on n’a pas pu voir pendant les deux premiers amicaux puisque la plupart des titulaires étaient absents.

À lire

Real Madrid : un jeune crack réfléchit sérieusement à un départ !

Ancelotti sait enfin comment jouer

Ancelotti va ainsi miser sur un 4-3-3 classique, système qu’il a déjà beaucoup utilisé par le passé. Il devrait tout de même trancher : qui de Vinicius Jr ou de Mbappé sera utilisé à gauche, et qui évoluera dans un rôle plus axial. Tous les deux préfèrent le flanc, mais tout indique que c’est le Français qui évoluera en pointe. C’est un système à trois offensifs qui plaît à Ancelotti car il lui permet aussi de faire de la place à des joueurs comme Arda Güler ou Brahim Diaz plus facilement, sur le flanc droit a priori où Rodrygo devrait démarrer la saison en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

Contrairement à ce qu’on pouvait croire, Rodrygo ne sera donc pas sacrifié ni victime de l’arrivée de Mbappé. C’est même plus pour Jude Bellingham que les choses vont changer, puisqu’il devra évoluer plus bas sur le terrain, dans un rôle de relayeur même si on imagine qu’il aura énormément de liberté. Un sacré puzzle qu’Ancelotti semble enfin savoir comment résoudre. Rendez-vous le 14 août pour la Supercoupe d’Europe…