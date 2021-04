Wanda Nara répond après la polémique avec Mauro Icardi

Mauro Icardi fait décidément beaucoup parler de lui en ce moment. Alors qu’on évoquait un peu plus tôt dans la matinée un possible départ cet été du Paris Saint-Germain, le nom de l’international argentin revient maintenant avec une affaire très différente. En effet, il y a quelques jours l’ancien attaquant de l’Inter avait posté une photo sur son compte Instagram aux côtés de son chien et de sa femme, Wanda Nara, qu’il avait alors appelé «ma chienne» (mi perra » en espagnol).

Un commentaire qui avait fait parler la toile, qui s’était offusquée d’un tel surnom. Mais la femme de l’Argentin a été interrogée sur cette affaire sur le même réseau social et a tenu à clarifier la situation autour de cet imbroglio. «Il écrit en espagnol et n’est pas responsable des traductions dans d’autres langues, a-t-elle déclaré. Jamais - pour une personne comme Mauro - chien/chienne ne sera une insulte parce qu’il aime énormément les animaux. Certaines personnes sont très ridicules.» Tout va bien donc pour le couple parisien.