Manchester United : qui est le nouveau talent français Willy Kambwala ?

Passé de Sochaux à Manchester United à l’été 2020, Willy Kambwala ne pensait pas forcément connaître une telle évolution avec le club anglais. Parti des Lionceaux pour son club de coeur contre trois millions d’euros alors qu’il était une des pépites du club franc-comtois, il a su affiner son jeu pour se rapprocher doucement, mais sûrement de l’équipe première. Robuste du haut de son mètre 92, rapide et ayant peu d’appréhension dans les duels, Willy Kambwala n’est pas en reste aussi avec l’utilisation du ballon avec un bon jeu long. Dans une saison où Manchester United n’a pu compter que trop peu souvent sur Lisandro Martinez et Raphaël Varane plombés par les blessures, il faisait ses débuts en professionnel le 23 décembre dernier contre West Ham lors d’un revers 2-0 aux côtés de Jonny Evans (Victor Lindelöf, Lisandro Martinez et Harry Maguire étaient blessés, Raphaël Varane trop juste était sur le banc).

Avant la rencontre, Erik ten Hag était très serein quant à l’utilisation du jeune français : «il est calme, il a fait très bonne impression à l’entraînement. Bien sûr, il n’a pas d’expérience, c’est un grand moment pour lui. Il est costaud, posé avec le ballon et aujourd’hui on lui laisse sa chance.» S’il a livré une prestation sobre, il a subi à l’instar de son équipe un revers 2-0 très logique. Resté dans le groupe depuis, il affiche désormais 8 apparitions en équipe première pour 236 minutes de jeu. Mais sa dernière sortie contre Liverpool a été plutôt convaincante où il a été déterminant dans le match 2-2 acquis par les Mancuniens.

Une performance remarquable contre Liverpool

Encore une fois plombé par les blessures, Manchester United s’avançait avec le jeune français pour épauler Harry Maguire. Un tandem qui a bien fonctionné contre les Reds puisque les deux hommes ont été d’une grande solidité. Auteur de 2 interceptions, remporté 3 duels sur 4 et auteur de 5 dégagements, il aura vite montré qu’il était capable de se mettre au niveau de ce qu’exigeait les Red Devils. Et la presse anglaise a apprécié la personnalité affichée par le joueur. «Seulement sa deuxième titularisation pour United et a suscité les applaudissements d’Erik ten Hag pour un tacle de récupération à 1-0 qui s’est avéré crucial avant l’égalisation de Manchester United», notait le Manchester Evening News avant de lui délivrer un 7/10. Même évaluation de la part de The Telegraph qui appuyait sur ses qualités physiques : «engagé en défense centrale en raison de la crise de blessures de United à l’arrière, le jeune a apprécié le duel physique avec Darwin Nunez».

Un 7/10 aussi donné par le Daily Mail : «il n’avait pas l’air perturbé lors de ce qui n’était que sa deuxième titularisation en senior. Le joueur de 19 ans a savouré son combat contre Darwin Nunez et s’est imposé le plus souvent.» Parmi les principaux éléments clefs de son équipe dans cette partie, il séduit son coach Erik ten Hag qui compte sur lui pour l’avenir comme il l’a expliqué à TNT Sports après la rencontre : «quand d’anciens soldats meurent, de nouveaux doivent arriver. Willy Kambwala s’entraîne avec le groupe. Il a commencé le match contre West Ham, où il s’est très bien débrouillé. Ses progrès à l’entraînement sont impressionnants. Nous n’avions aucun doute sur le fait de le faire jouer. Nous aurions pu choisir, par exemple, de faire jouer Casemiro en défense et de faire entrer un autre milieu de terrain, mais nous étions convaincus que Kambwala pouvait faire le travail. Il s’est très bien débrouillé. Nous sommes très heureux et satisfaits de sa performance.»

Le principal intéressé est lui en plein rêve. Après la rencontre, il ne pouvait pas relâcher sa joie après une performance aussi belle et sait qu’il a marqué des points pour la fin de saison : «je suis vraiment fier du match, de l’équipe, de tout le monde, de tous mes coéquipiers aussi. Nous n’avons pas pris les trois points, donc c’est quand même un peu frustrant […] Mais je suis quand même très fier du match et de ce que j’ai pu accomplir. C’est mon travail, c’est ma passion. Je sais ce que je dois faire sur le terrain. Je sais que je dois tout donner dès le premier instant, pour impressionner et en profiter […] Je suis fier de représenter cet écusson, cette équipe et, j’espère, d’autres choses arriveront à l’avenir.» Malgré une hécatombe en défense, Manchester United respire un peu plus avec Willy Kambwala. Le Français sait qu’il a un coup à jouer et en profite pleinement.