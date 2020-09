David Friio débarque à l'OM

L'Olympique de Marseille ne s'arrête plus. L'OM a enregistré déjà trois arrivées : Pape Gueye, Leonardo Balerdi et, ce lundi, le Japonais Yuto Nagatomo. Mais il n'y a pas que dans l'effectif professionnel qu'il y a du changement dans la Cité Phocéenne. En effet, Pablo Longoria est arrivé pour diriger le secteur sportif et il était attendu que des recruteurs l'accompagnent.

C'est désormais le cas. Selon les informations de L'Équipe en ce mardi soir, David Friio, âgé de 47 ans, va rejoindre la cellule de recrutement du dernier dauphin du Paris Saint-Germain. Mieux encore, c'est lui qui devrait chapeauter les recruteurs de l'OM. Par le passé, il a travaillé à Manchester United et plus récemment dans le Forez, du côté de l'Association Sportive de Saint-Étienne.